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Жилье в Campiglia Marittima, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Campiglia Marittima, Италия
Вилла
Campiglia Marittima, Италия
Площадь 250 м²
KK-020317-1. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Кампилья-МариттимаВладение 1800г постройки…
$3,63 млн
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