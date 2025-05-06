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Дома с террасой в Калабрии, Италия

Tropea
7
14 объектов найдено
Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
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$361,109
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского моря …
$332,898
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Вилла в Staletti, Италия
Вилла
Staletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
$1,69 млн
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Калабрии расположена рядом с городом Тропеа. Площадь виллы составляет 450 кв. м и вк…
$1,24 млн
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
*Семь великолепных вилл на склонах Замброне в 500м от моря* Расположенный на Побережье Коста…
$245,609
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Дом 5 спален в Soverato Superiore, Италия
Дом 5 спален
Soverato Superiore, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается дом общей площадью 350 кв.м., расположенный в Соверато, недалеко от побережья Иони…
$620,657
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS ?? Комплекс Sevenvillas расположился в …
$371,143
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Вилла в Ricadi, Италия
Вилла
Ricadi, Италия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
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$789,927
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
$225,581
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Вилла в Montauro, Италия
Вилла
Montauro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
$524,737
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Вилла в Калабрии расположена в загородной местности городка Дзамброне в 7 км от города Тропе…
$394,963
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается двухэтажная вилла в Калабрии, в 3 минутах езды от белоснежного лазурного пляжа нед…
$485,241
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается часть виллы 8V в жилом комплексе Пиццо Бич Клаб — Калабрия. Комфортабельная вилла,…
$337,412
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В десяти минутах езды от города Пиццо, расположились виллы Portoada Park, которые находятся …
$226,822
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Типы недвижимости в Калабрии

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Калабрии, Италия

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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