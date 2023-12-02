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Квартиры в Кальяри, Италия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Gonnesa, Италия
Квартира 1 спальня
Gonnesa, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
 Новые уютные апартаменты в сардинском стиле, спальня супружеская, гостиная с двумя диван – …
€160,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Кальяри, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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