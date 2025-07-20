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Таунхаусы с бассейном в Брешиа, Италия

Desenzano del Garda
3
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1 объект найдено
Таунхаус в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус
Desenzano del Garda, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
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$522,123
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Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с гаражом
с террасой
Недорогая
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