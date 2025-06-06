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Жильё в Болонье, Италия

1 объект найдено
Вилла в Болонья, Италия
Вилла
Болонья, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 000 м²
Недвижимость расположена в холмистой местности в непосредственной близости от городов Болонь…
$3,24 млн
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Параметры недвижимости в Болонье, Италия

Недорогая
Элитная
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