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Замки в Бергамо, Италия

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1 объект найдено
Замок 6 спален в Бергамо, Италия
Замок 6 спален
Бергамо, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Количество этажей 6
Горле (Бергамо, Ломбардия) // Вилла 750 кв м // Гостевой дом 100 кв м // 6 спален // 7 ванны…
$2,25 млн
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Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

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