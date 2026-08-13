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Жилье в Asola, Италия

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1 объект найдено
Квартира 11 комнат в Castelnuovo, Италия
Квартира 11 комнат
Castelnuovo, Италия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
$544,146
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