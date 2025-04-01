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Квартиры в Ареццо, Италия

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Pian di Sco, Италия
Квартира 5 комнат
Pian di Sco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Пятикомнатная шикарная квартира на тосканских пейзажных холмах с отдельным входом со двора/2…
$240,913
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Параметры недвижимости в Ареццо, Италия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов