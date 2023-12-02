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Жильё в Аоста, Италия

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Аоста, Италия
Квартира 3 спальни
Аоста, Италия
Комнаты 4
Площадь 90 м²
PL-PR_A37. Квартира-шале в горах. Валле-д’АостаДобро пожаловать в шале! Впечатляющая недавно…
€850,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Аоста, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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