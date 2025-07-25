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Пентхаусы в Анцио, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус в Анцио, Италия
UP UP
Пентхаус
Анцио, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
В продаже уникальный пентхаус с дизайнерским ремонтом ивидом на море в центре Анцио Характе…
$1,39 млн
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