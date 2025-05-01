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Жильё в Angera, Италия

1 объект найдено
Вилла в Angera, Италия
Вилла
Angera, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 343 м²
Выставлена на продажу Вилла в стиле Либерти в итальянском курортном городе Анджера (Angera),…
$2,26 млн
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