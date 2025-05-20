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Квартиры с террасой в Южном округе, Израиль

Ашкелон
21
Arava Tichona Regional Council
14
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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
2 apartments for sale in the heart of Tel-Aviv, on Nachmani Street at the corner of Ahad Haa…
$1,30 млн
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Gorgeous new project for sale right near the famous and luxurious Kikar Ha Medina- near the …
$2,23 млн
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Красивый пентхаус прямо у моря в Норд-Тель-Авиве в Гуш-ха-Гадоле - с невероятным видом на мо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
A great 3-room apartment with parking and storage in the Pivko project in the most desired n…
$986,651
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Exclusive new listing- A stunning penthouse with a large balcony and an open view in a o…
$1,91 млн
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Квартира 3 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Gorgeous Four-Building complex with downstairs garden and sitting area that has finished com…
$1,10 млн
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Two gorgeous penthouses for sale in North Tel-Aviv (cohav ha tzafon neighborhood) in a luxur…
$9,81 млн
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Квартира 4 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Gorgeous Four-Building complex with downstairs garden and sitting area that has finished com…
$1,30 млн
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Located in the heart of green Herzliya near the famous IDC university, lots of greens and pa…
$1,96 млн
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Типы недвижимости в Южном округе

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Южном округе, Израиль

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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