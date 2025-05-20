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Квартиры с садом в Южном округе, Израиль

Ашкелон
21
Arava Tichona Regional Council
14
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1 объект найдено
Квартира 5 спален в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 5 спален
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
6 room duplex garden in the north Tel-Aviv. Located in the new Lamed neighborhood, a new,…
$3,16 млн
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Типы недвижимости в Южном округе

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Южном округе, Израиль

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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