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Жилье в Petah Tikva Subdistrict, Израиль

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Раанана
20
Раанана
69
Гиват-Шмуэль
26
119 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Рош-ха-Аин, Израиль
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Квартира 4 комнаты
Рош-ха-Аин, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
🏡 Продажа в Рош-ха-Аине | Район Псагот Афек Предлагается к продаже модернизированная 4-комн…
$750,000
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Дуплекс 5 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Краткосрочная аренда - Раанана - Специальные праздники Тичри??? Доступен с одной недели в п…
$1,665
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Вилла 5 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Хорошая квартира с 5 номерами с террасой на юг. возле колледжа и лицея Островского. Новое зд…
$1,29 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 208 м²
Ссылка: RN 105 Район: Акива, очень хорошее расположение, рядом со всеми удобствами Большая…
$2,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Проект HaGalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$1,25 млн
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Квартира 2 комнаты в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 2 комнаты
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Гиват Шмуэль: Стратегические возможности в центре Гуш-Дана Расположенный в центре Гуш-Дана,…
$857,142
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Проект HaGalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$1,23 млн
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Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Красивая квартира в центре Раананы. Бар Илан Стрит. Идеально размещены. Рядом со всеми магаз…
$1,19 млн
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Проект HaGalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$1,26 млн
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Квартира 6 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 156 м²
Раанана - район Неве Земер, Высокий уровень качества Новый проект в одном из самых востреб…
$1,69 млн
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Квартира 3 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 3 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключ…
$995,670
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Квартира 4 комнаты в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 4 комнаты
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключитель…
$1,24 млн
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Квартира 3 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 3 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Проект Hagalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$1,29 млн
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Пентхаус 6 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 190 м²
очень красивый 6-комнатный пентхаус. (273 м2 Арнона) Один наверху. Очень вложен. комната без…
$2,55 млн
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключ…
$1,16 млн
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Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 165 м²
центр города Раанана. Двухместная квартира на 3-м и верхнем этаже. Огромная гостиная. Нетипи…
$1,86 млн
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Вилла 8 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 8 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 8
Площадь 440 м²
✨ Роскошный отдельно стоящий дом с бассейном - Восточная Раанана ✨В одном из самых востребов…
$5,96 млн
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Новые 4 номера с редкими объемами - улица Борохова, Раанана Квартира, которая отличается те…
$1,13 млн
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Пентхаус 5 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключ…
$1,62 млн
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Квартира 5 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 5 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 5
Площадь 123 м²
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключитель…
$1,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 3 комнаты
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключитель…
$1,11 млн
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Квартира 5 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 5 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 5
Площадь 123 м²
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключитель…
$1,46 млн
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключ…
$1,20 млн
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Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 133 м²
Раанана - район Неве Земер, Высокий уровень качества Новый проект в одном из самых востреб…
$1,42 млн
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Квартира 3 комнаты в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 3 комнаты
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Гиват Шмуэль: Стратегические возможности в центре Гуш-Дана Расположенный в центре Гуш-Дана,…
$1,21 млн
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
В центре города Раанана, в 2 минутах ходьбы от всех магазинов и удобств. Очень хорошие 4 ком…
$1,16 млн
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Квартира 3 комнаты в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 3 комнаты
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Ссылка: GS 101 Район: Guivat shmouel Проект 9 зданий от 17 до 23 этажей *3 штуки: Площадь 7…
$970,695
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 118 м²
Хороший 4-комнатный сад с большой спальней и садом. 2 ванные комнаты, Кухня Семел, мамад и с…
$1,32 млн
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 119 м²
Красивая квартира 118 м2 и терраса 9 м2. Парковка. ориентация юг/запад очень солнечная. Близ…
$980,673
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Квартира из 4 комнат Well Agency. Терраса парковки 14 м2. Улица Шварца. Закрыть школу Ариэль…
$926,691
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