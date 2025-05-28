Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Petah Tikva Subdistrict
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Petah Tikva Subdistrict, Израиль

Раанана
3
Раанана
9
Квартира Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 3 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Квартира с 3 комнатами с 2 ванными комнатами. Современное здание. 2 лифта (включая 1 шаббат)…
$884,835
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
5-комнатная квартира с парковочной террасой и подвалом. терраса 10 м2. довольно открытая ку…
$1,06 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 166 м²
Исключительно.... Красивая 5-комнатная квартира, расположенная в центре города Раанана. очен…
$1,37 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 119 м²
красивая, очень солнечная квартира площадью 119м2, 4 комнаты, терраса, очень просторная кухн…
$997,195
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 190 м²
очень красивый 6-комнатный пентхаус. (273 м2 Арнона) Один наверху. Очень вложен. комната без…
$2,38 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 3 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Новая 3-комнатная квартира с великолепным открытым видом. терраса 25 м2. 2 подземных парково…
$924,161
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 165 м²
Прекрасная 6-комнатная квартира. Редко встретишь в Раанане. Полностью отремонтирован и оче…
$1,31 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 154 м²
Расположен в новом районе Neot Sade недалеко от загородного клуба. Очень красивая квартира и…
$1,29 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Квартира из 4 комнат Well Agency. Терраса парковки 14 м2. Улица Шварца. Закрыть школу Ариэль…
$887,644
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 119 м²
Красивая квартира из 4 комнат. новое здание после Тама. недалеко от школы Яхвне. 119 м2 и 9 …
$980,341
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Хорошая квартира 4 номера. с мамадой в новом здании в центре города. Парковка на террасе и подвал
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Хорошая квартира из 4 комнат, расположенных в L Est de Raanana. Рядом с Арузой. 105 м2 и тер…
$941,015
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Хорошая квартира с 5 номерами с террасой на юг. возле колледжа и лицея Островского. Новое зд…
$1,26 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Petah Tikva Subdistrict, Израиль

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти