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Жилой квартал Eilat penthouse neuf 5 pieces avec piscine privee terrasse et vue mer A ne pas manquer

Ашкелон, Израиль
от
$1,05 млн
;
8
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ID: 39616
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Эли Коэна

О комплексе

Перевод
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Продается в EILAT, новый 5-комнатный пентхаус с частным бассейном, террасой и видом на море - Shahamon Quarter 6.Жилая комната восстановила комнату, чтобы удвоить поверхность кухонного салона. Все новое с благородными и качественными материалами. Красивая открытая кухня, обеденная зона бара, открытый морской лаундж, 3 спальни, ванная комната, отдельный туалет, комната для мам/сильный, шкафы, кондиционер, парковка. Продается пустой или дополнительный. Ты единственный, кто пропал!

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
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Жилой квартал Eilat penthouse neuf 5 pieces avec piscine privee terrasse et vue mer A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$1,05 млн
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