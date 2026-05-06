Жилой квартал Eilat penthouse neuf 5 pieces avec piscine privee terrasse et vue mer A ne pas manquer

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Продается в EILAT, новый 5-комнатный пентхаус с частным бассейном, террасой и видом на море - Shahamon Quarter 6.Жилая комната восстановила комнату, чтобы удвоить поверхность кухонного салона. Все новое с благородными и качественными материалами. Красивая открытая кухня, обеденная зона бара, открытый морской лаундж, 3 спальни, ванная комната, отдельный туалет, комната для мам/сильный, шкафы, кондиционер, парковка. Продается пустой или дополнительный. Ты единственный, кто пропал!
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Ашкелон, Израиль
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