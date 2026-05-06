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Жилой квартал Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville

Иерусалим, Израиль
от
$934,800
;
11
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ID: 38294
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Базель, 8

О комплексе

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Отличная возможность по жертвенной цене! Идеально расположен на въезде в город, недалеко от Guecher Hameitaim и трамвая, с отличным сообщением с центром города. Откройте для себя эту великолепную 3,5-комнатную квартиру, удобно расположенную в 4-х комнатах для оптимизации каждого пространства. Очень яркий, он предлагает исключительный панорамный вид с 7-го этажа (с лифтом Шаббат). Квартира также включает в себя: 2 ванные комнаты, выделенное место в здании для большого складского сарая (типа Кетера), а также жилую парковку (при наличии). Сильный потенциал добавленной стоимости: весьма вероятный проект городского обновления (Pinouï Binoui) благодаря своему стратегическому расположению. Редкий случай, который нужно срочно изъять!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Иерусалим, Израиль
от
$934,800
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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