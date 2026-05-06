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Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec terrasse proche mer calme et spacieux

Тель-Авив, Израиль
от
$1,90 млн
;
6
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ID: 38257
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Герберт Самуэль, 111

О комплексе

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Красивые 3 номера, отремонтированные с большим шармом, расположены между Гордон-стрит и морем. 90 м2 с балконом, 2 ванные комнаты. Идеальная нога-земля, которую нельзя пропустить!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec terrasse proche mer calme et spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,90 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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