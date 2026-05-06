  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf

Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf

Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 38671
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Кармель, Шук Кармель

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$915,120
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Иерусалим, Израиль
от
$613,360
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,56 млн
Жилой квартал Rothschild immeuble classe
Тель-Авив, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Тель-Авив, Израиль
от
$3,59 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Тель-Авив, Израиль
от
$5,22 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonnes orientations
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonnes orientations
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonnes orientations
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonnes orientations
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonnes orientations
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonnes orientations
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonnes orientations
Тель-Авив, Израиль
от
$1,61 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации