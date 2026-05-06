Жилой квартал Villa de haut standing a kadima

Кадима, Израиль
$6,00 млн
ID: 36913
Дата обновления: 01.06.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Деревня
    Кадима
  • Адрес
    Ханкин

О комплексе

Апартаменты в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положения В самом сердце Кадимы, одного из самых востребованных и качественных мест Шэрон, открывается эксклюзивный проект, состоящий всего из 16 престижных коттеджей. Кадима соблазняет своей исключительной жизненной средой, сочетающей в себе жилое спокойствие, зеленую среду и непосредственную близость к основным дорогам в центре Израиля. Кадима, известная своим качественным населением, высококлассными школами и семейной атмосферой, в настоящее время является одним из самых популярных адресов для семей, желающих насладиться высококлассной жизненной средой, оставаясь в нескольких минутах от Нетании, Раананы, Герцлии и Тель-Авива. Этот проект осуществляется признанным строителем, специалистом по строительству престижных вилл, пользующимся солидной репутацией за качество своих достижений, безупречную отделку и внимание к деталям. Виллы, предназначенные для абсолютного комфорта Каждая вилла была разработана, чтобы предложить щедрые объемы, идеальную функциональность и особенно высокий уровень услуг. Подвалы: Независимое пространство идеально подходит для студии * Салон * Камера * Много удобств (офис, игровая комната, независимое размещение, гостевое пространство) Первый этаж: Большая светлая гостиная Современная американская кухня * Прямой доступ в частный сад * Частный бассейн Элегантные и функциональные приемные помещения Пол: * 4 просторных номера * Высококлассный родительский люкс * Современные ванные комнаты Оптимальный комфорт для всей семьи Высокие постоянные услуги Виллы получат выгоду от благородных материалов, современных удобств и отделки премиум-класса, которые соответствуют самым требовательным стандартам израильского рынка недвижимости. Расписание * Начало работы: сентябрь 2026 * Продолжительность строительства: 24 месяца * Ожидаемая поставка: сентябрь 2028 Редкий проект, нацеленный на клиентов, ищущих эксклюзивность, пространство и качество жизни в одном из самых востребованных секторов Шарона.

Бат-Ям, Израиль
от
$4,66 млн
Проект MODA представляет собой 10-этажное бутик-здание, предлагающее уединение и комфорт благодаря ограниченному количеству квартир на этаже. Апартаменты от 2 до 5 номеров с парковкой, а также роскошные пентхаусы, подходящие как для семей, так и для инвесторов. Цены на первые 5 квартир до …
Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
Продается 2-комнатная квартира, расположенная в центральном и востребованном районе Тель-Авива, недалеко от магазинов, кафе и транспорта. Квартира площадью 50 м2 на 2-м этаже (высокий 2-й этаж) в недавнем здании около 5 лет. Квартира включает в себя безопасную спальню (мамад), яркую гостиную…
Гиватаим, Израиль
от
$14,30 млн
Джасмин Гиватаим Новая ссылка на жилую роскошь в Гиватаиме Исключительный проект подписан МЦР Проект JASMIN GIVATAYIM разработан ICR Group, которая является результатом альянса между Израилем и Канадой, двумя крупными игроками в сфере элитной недвижимости в Израиле. Разработанный как нас…
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
