Жилой квартал Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya

Этот дом не всем подойдет. Идеально подходит для тех, кто ищет настоящий дом, теплую и спокойную атмосферу. Просторный и светлый, этот двухсемейный дом расположен в тихом тупике в Кирьят-Хашароне. С площадью 264 м2 он построен на участке площадью около 295 м2 с садом с фруктовыми деревьями. Построен в 2011 году и в отличном состоянии. На первом этаже большая гостиная с высокими потолками, заливными окнами и функциональным камином. Камин, настоящий источник тепла, зимой создает теплую и дружелюбную атмосферу. Просторная кухня и гостиные для гостей. Наверху, четыре спальни, включая мастер-люкс. Две спальни с выходом на балкон. Всего в главном доме три ванные комнаты. В подвале отдельная квартира с кухней, ванной комнатой и двумя туалетами. палаты Идеально подходит для члена семьи или одного человека Дом расположен в востребованном районе, популярном среди семей и профессионалов в области технологий. Рядом со школами, парком, муниципальным спортивным центром и стадионом Легкий и быстрый доступ к шоссе 2 и около пятнадцати минут на машине от моря Этот дом создан для тех, кто ищет качество жизни, пространство и уединение. Это не стандартный дом, и он не подходит всем.