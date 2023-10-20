Жилой квартал ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Лучшая эксклюзивная башня??? Для продажи Люкс Булевард Ротшильд 6 750 000,00 Откройте для себя эту невероятную квартиру площадью 75 м2, расположенную в престижной Башне Мейера на бульваре Ротшильд, самом популярном адресе Тель-Авива. Эта исключительная недвижимость предлагает высококачественные функции и роскошные материалы для беспрецедентного комфорта. Особенности квартиры: 75 м2 2,5 комнаты, включая большую гостиную Красивый естественный свет Парковка включена Складское пространство Отделки и роскошные материалы Башня предлагает впечатляющий комплекс с: Бассейн для купания фитнес-центр Бассейн Спортивный зал Спа Обслуживание здания: 2500 ниш в месяц Арнона: 900 раз в 2 месяца Не упустите эту уникальную возможность жить в одной из самых эксклюзивных башен Тель-Авива, предлагая комфорт и элегантность, которые вы заслуживаете. Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и планирования визита! Премиальная недвижимость