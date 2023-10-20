Жилой квартал ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Лучшая эксклюзивная башня??? Для продажи Люкс Булевард Ротшильд
6 750 000,00
Откройте для себя эту невероятную квартиру площадью 75 м2, расположенную в престижной Башне Мейера на бульваре Ротшильд, самом популярном адресе Тель-Авива. Эта исключительная недвижимость предлагает высококачественные функции и роскошные материалы для беспрецедентного комфорта.
Особенности квартиры:
75 м2
2,5 комнаты, включая большую гостиную
Красивый естественный свет
Парковка включена
Складское пространство
Отделки и роскошные материалы
Башня предлагает впечатляющий комплекс с:
Бассейн для купания
фитнес-центр
Бассейн
Спортивный зал
Спа
Обслуживание здания: 2500 ниш в месяц
Арнона: 900 раз в 2 месяца
Не упустите эту уникальную возможность жить в одной из самых эксклюзивных башен Тель-Авива, предлагая комфорт и элегантность, которые вы заслуживаете.
Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и планирования визита!
