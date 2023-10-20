  1. Realting.com
  Жилой квартал Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Жилой квартал Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
;
Жилой квартал Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
1
ID: 34665
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Прекрасная квартира, 4 спальни + один съемный блок рядом с квартирой, разрешение на удаление балкона из комнаты, потрясающие виды

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
