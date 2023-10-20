Жилой квартал Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новинка на рынке!
В самом востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Hadar, в нескольких минутах ходьбы от набережной HaMesila Park и напротив магазинов и супермаркетов Talpiot.
В новом бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат.
Красивая новая и просторная 4-комнатная квартира площадью 105 м2, с террасой 11 м2.
Реальная дробь:
• Отдельная и высококлассная кухня
Сильная комната (Мамед)
• Родительский люкс с частной ванной комнатой
• дополнительная ванная комната
• Наземное отопление
• Индивидуальный кондиционер VRF в каждой комнате
• Smart Home System
• Частная подземная парковка
• пещера
Немедленный вход.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно