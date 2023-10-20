  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал Beau 4 pieces entierement renove

Жилой квартал Beau 4 pieces entierement renove

Иерусалим, Израиль
от
$2,038
;
3
ID: 34040
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Avraham Stern, 11

О комплексе

Яркая и полностью отремонтированная квартира на Кирьят Йовел Джерусалим С очень большой террасой и перголой, идеально подходит для большой сукки.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Тель-Авив, Израиль
от
$1,47 млн
Жилой квартал Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$2,51 млн
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Beau 4 pieces entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
исключительно для продажи, Рядом с площадью Рабина и бульваром Хань 44 улица Ибн Габирол В безопасном здании с дигикодом и системой сигнализации На 3-м этаже, тихо и приятно Просторная 2 спальня отремонтированная квартира + солнечная терраса 68 м2 + 5 м2 терраса Просторная спальня, гардеробн…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,16 млн
Квартира 2,5 номера, 72м2 на 3-м этаже с мамак Здание с качественным ремонтом Tama 38 в 2020 году Тихая, тройная ориентация I/N/S 300 метров от пляжа
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Ашдод, Израиль
от
$1,07 млн
Мы рады представить вашу будущую квартиру, расположенную в новом районе Шимон Перес в Ашдоде. Специальные предложения и условия оплаты: 4 комнатные апартаменты Площадь: 122 м2 жилой площади + 14 м2 террасы Цена от 3 140 000 Апартаменты 5 комнат Поверхность: жилая площадь 131 м2 + 14 м2 терр…
Агентство
Immobilier.co.il
