  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv

Жилой квартал A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$924,825
;
6
Оставить заявку
ID: 34588
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Mikve Israel, 18 Hamigdalor

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Не пропустите! Квартира 2 номера с террасой на продажу в Тель-Авиве. 2 шага от бульвара Ротшильд. Он близок ко всему в сердце Тель-Авива. Идеально подходит для одного шага. Недавнее здание

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Раанана, Израиль
от
$9,405
Жилой квартал Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Ор Акива, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$1,77 млн
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$924,825
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Показать все Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Хадера, Израиль
от
$686,565
БЖ RE/MAX Hadera представляет 5-комнатный дуплексный пентхаус в приморском районе Ольга-де-Хадера. Его характеристики: ✅ Дуплексный пентхаус на 5 комнат площадью 150 м2, ✅ Солнечная терраса 50 м2, ✅ На 8-м и 9-м этажах, ✅ 2 родительские апартаменты и безопасная комната, ✅ Просторная гостина…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Квартира 83 м2, очень удачно расположена улица Шалом Алейхем, недалеко от Бограшова. Центральное расположение искали, недалеко от пляжа, магазинов и кафе. Старые 3 комнаты превратились в 2 комнаты, с очень большой гостиной чердак духа. Щедрые объемы и распределение жидкости, идеально подход…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Показать все Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Раанана, Израиль
от
$1,72 млн
Очаровательный дом на 2 этажах. Первая терраса на передней части дома и сад на заднем дворе с фруктовыми деревьями. Успокойся. 1-й уровень: большая гостиная с кухней гостиной и главной спальней с видом на сад. На этаже 3 большие спальни и офисная площадь большая терраса 60 м2. Дом сдается в …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации