Жилой квартал Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul

Иерусалим, Израиль
$3,555
6
ID: 34396
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Kanfei Nesharim

О комплексе

Новый на рынке прокат в востребованном и роскошном проекте «Мигдал Ханешарим», с роскошным подъездом, охранником у входа и подземной парковкой. На 7-м этаже новый офис и высокое положение с общей площадью 162 м2, с двумя выставками. Отсюда открывается зеленый вид на горы Иерусалима. Возможность создания 8 кабинетов и дополнительной приемной. Можно подключить 2 дополнительных офиса площадью 141 м2 и 248 м2 каждый, чтобы достичь общей общей площади 551 м2. Цена за м2 составляет 85 шекелей за аренду, 17,5 шекелей за м2 за сборы за строительство и 22 шекелей за м2 за Арнону. Цена указана до уплаты НДС, и вход в офис осуществляется немедленно. Возможность аренды парковочных мест в здании. Чрезвычайно удобное для поиска место на въезде в город и недалеко от центральных транспортных осей.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$3,555
