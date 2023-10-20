  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$1,05 млн
;
6
ID: 34268
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Строитель Чува, чья репутация больше не может быть достигнута, уже осуществил несколько проектов, таких как морской проект перед пляжем, офисный проект Сохо, Титаниум и многие другие проекты. Характеристики проекта Проект Up Town в Чуве включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус и подвесной садовый первый этаж. Натуральный камень и алюминиевое наружное покрытие Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором. 3 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Доставка через 3 года Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Централизованный кондиционер последнего поколения Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Квартира 3 номера 83 м2 +12 м2 с террасы Квартира 4 номера 97 м2 + терраса 12 м2 Апартаменты 5 номеров 128,5 м2 + 12 м2 с террасы

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
