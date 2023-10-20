Жилой квартал Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Небольшое здание с 6 жильцами, лифтом и частной парковкой. Квартира 4 номера – 100 м2 с террасой 56 м2 и частным садом 96 м2, зарегистрированным в кадастре (Табу). 3 ориентации, большая светлая гостиная с большой кухней, 3 туалета, комната Mamad, мастер-люкс с душевой, кондиционер. ???? 2 парковочных места Кроме того, квартира включает в себя независимый блок площадью около 35 м2 (2,5 комнаты) с душевой и кухней. Прямой доступ из сада в отделение. ⚠️ Квартира для ремонта частично