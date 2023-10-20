  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Жилой квартал Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
;
5
ID: 34928
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Иерусалимский округ
  Район
    Jerusalem Subdistrict
  Город
    Иерусалим
  Адрес
    Bait VeGan, 42

О комплексе

Français
Небольшое здание с 6 жильцами, лифтом и частной парковкой. Квартира 4 номера – 100 м2 с террасой 56 м2 и частным садом 96 м2, зарегистрированным в кадастре (Табу). 3 ориентации, большая светлая гостиная с большой кухней, 3 туалета, комната Mamad, мастер-люкс с душевой, кондиционер. ???? 2 парковочных места Кроме того, квартира включает в себя независимый блок площадью около 35 м2 (2,5 комнаты) с душевой и кухней. Прямой доступ из сада в отделение. ⚠️ Квартира для ремонта частично

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
