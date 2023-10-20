  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
10
ID: 34389
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaNeviim Avenue, 8

О комплексе

Уникальная двухэтажная квартира, идеально расположенная на 4-м и верхнем этаже. Окруженный зеленью. 3 комнаты 2 ванные комнаты и туалет. 1-й уровень: большая гостиная с кухней, Еще одна комната с ванной и туалетом. 71 м2 + балкон около 2 м2. 2-й уровень: особенно роскошный родительский люкс (около 25 м2). Доступ к великолепной частной террасе на крыше площадью около 43 м2. Общая площадь поверхности: около 96 м2 жилой площади + около 45 м2 открытого пространства. Установка лифта (проект уже запущен). Планируется реконструкция общих частей. Общая парковка.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
