Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Уникальная двухэтажная квартира, идеально расположенная на 4-м и верхнем этаже. Окруженный зеленью. 3 комнаты 2 ванные комнаты и туалет. 1-й уровень: большая гостиная с кухней, Еще одна комната с ванной и туалетом. 71 м2 + балкон около 2 м2. 2-й уровень: особенно роскошный родительский люкс (около 25 м2). Доступ к великолепной частной террасе на крыше площадью около 43 м2. Общая площадь поверхности: около 96 м2 жилой площади + около 45 м2 открытого пространства. Установка лифта (проект уже запущен). Планируется реконструкция общих частей. Общая парковка.