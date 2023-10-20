  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Tres belle vue mer

Жилой квартал Tres belle vue mer

Ашкелон, Израиль
от
$321,338
;
10
Оставить заявку
ID: 34530
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Яфе Ноф, 25

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
2-комнатная квартира с прекрасным видом на море, в 50 метрах от края палджа, мамада, парковки и подвала

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$3,61 млн
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ашкелон, Израиль
от
$695,970
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Tres belle vue mer
Ашкелон, Израиль
от
$321,338
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Бат-Ям, Израиль
от
$924,825
Превосходные 5 номеров (16 квартир на продажу!!) от 110 м2 до 130 м2 оптимизированы (от 2,550.000 до 3.000.000 шекелей) в проекте Nof Hapark, проекте TAMA 38-1, в 7 минутах ходьбы от моря и в 4 минутах от трамвая. 4 спальни, включая Mamad, с 2 ванными комнатами, большой гостиной, видом на па…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Показать все Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Иерусалим, Израиль
от
$36,993
Иерусалим - Район Мамилла - Офисы по аренде На втором и последнем этаже, полный лоток 809 м2 сырой, С видом на валы Иерусалима. Ежемесячная аренда: 118 000 Расходы на управление: 24 270 в месяц
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Показать все Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Хадера, Израиль
от
$623,865
БЖ Re/MAX Hadera в исполнении Ra Характеристики: Дуплекс площадью около 150 м2 первоначально 5 штук, преобразованных в 4 штуки! - На 5-м и 6-м этажах, - Хорошая кухня, оборудованная многочисленными складскими и столовыми помещениями, Просторная гостиная и столовая с выходом на первую террас…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации