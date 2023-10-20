  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Тель-Авив, Израиль
от
$956,175
;
9
Оставить заявку
ID: 34638
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaNagarim, 16

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Превосходная 2-комнатная квартира, спроектированная архитектором, с парковкой и хранилищем в популярном проекте Four Florentine по привлекательной цене. Местонахождение: - 5 минут от Неве Цедек - 5 минут от Ротшильд-стрит и парка Хамасила Блошиный рынок и многое другое. Характеристики: Просторная гостиная и кухня с выходом на солнечную террасу, обращенную на запад - Яркий и воздушный - Большой номер с выходом на солнечную террасу 3-й этаж (с лифтом) - 51 м2 построенная + 7 м2 солнечная терраса - Красивый и гостеприимный входной зал Качественный проект с кофе вокруг Частная парковка - Хранение 7 м2, высокий потолок Цена: NIS 3,050,000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Programme neuf 1585 sans indexation
Нетивот, Израиль
от
$395,010
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Хадера, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Beau 4 pieces entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Тель-Авив, Израиль
от
$956,175
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Показать все Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Хадера, Израиль
от
$623,865
БЖ Re/MAX Hadera в исполнении Ra Характеристики: Дуплекс площадью около 150 м2 первоначально 5 штук, преобразованных в 4 штуки! - На 5-м и 6-м этажах, - Хорошая кухня, оборудованная многочисленными складскими и столовыми помещениями, Просторная гостиная и столовая с выходом на первую террас…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$940,500
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Недавнее здание 6 этажей. Очаровательный Дуплекс с 5 номерами 158 м2 нетто ( 178 м2 брутто) и 3 ванными комнатами. Терраса 23 м2. Вид на отставку. Хорошая скрытая кухня. 4 спальни, включая мамочку. Настоящий пепетит в центре города. Уровень 1: гостиная/столовая/кухня/мамад и ванная комната. …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации