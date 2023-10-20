  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 34475
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Shenkar, 2

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
НЭВЕ ЦЕДЕК - Лицо моря Апартаменты 2 комнаты - Недавнее здание стоя Местонахождение: Сердце Неве Цедек, один из самых престижных районов Тель-Авива Сталкиваясь с морем и Тайелетом Рядом: кафе, магазины, Suzanne Dellal, рестораны, галереи, транспорт Описание имущества: Площадь внутренней поверхности: приблизительно 79 м2 На открытом воздухе: около 10 м2 балконов Типология: 2 штуки Естественная яркость Оптимизация объема Высококачественная отделка Преимущества: Полностью меблированный и оборудованный (под ключ) Недавнее здание стоя лифт Частная парковка Современные и ухоженные общие зоны Преимущества сектора: Исторический квартал, сельская атмосфера Высокий спрос, местные и международные клиенты Море, культура, шопинг и гастрономия пешком Запрашиваемая цена: 6 700 000 Очень продающий клиент – возможная торговая маржа для серьезного покупателя

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique 3 pieces entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$811,965
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$376,200
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Показать все Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Жилой квартал A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
Расположенная на улице Мендели, одном из самых популярных адресов Тель-Авива, эта квартира имеет исключительное расположение в нескольких шагах от пляжа, престижных отелей, кафе и развлечений в центре города, предлагая тихую жилую обстановку. Это светлая 3-комнатная квартира площадью 70 м2,…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,60 млн
Расположенная на улице Фришман, в минуте ходьбы от моря, эта квартира имеет исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива. Самая востребованная улица предлагает немедленный доступ к пляжам, кафе, ресторанам и престижным отелям, оставаясь при этом приятной для жизни. В отремонтирова…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Показать все Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Жилой квартал Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Бат-Ям, Израиль
от
$1,54 млн
Для продажи Вечный вид на море • Высокий этаж • Архитектурное оформление Расположенный в одном из самых востребованных районов Бат-Яма, недалеко от моря, магазинов и транспорта, этот исключительный мини-пентхаус предлагает яркую и элегантную элитную жилую среду с панорамным и беспрепятстве…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации