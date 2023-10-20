Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Недавно доступный для аренды в востребованном и роскошном проекте «Мигдал Ханешарим», с роскошным входным залом, охранником у входа и подземной парковкой. На 7-м этаже новый офис и высокое положение с общей площадью 248 м2, с двумя выставками. Отсюда открывается зеленый вид на горы Иерусалима, кухня и частные туалеты. Возможность создания 9 кабинетов и дополнительной приемной. Можно подключить 2 дополнительных офиса площадью 141 м2 и 162 м2 каждый, чтобы достичь общей общей площади 551 м2. Цена за м2 составляет 85 шекелей за аренду, 17,5 шекелей за м2 за сборы за строительство и 22 шекелей за м2 за Арнону. Цена указана до уплаты НДС, и вход в офис осуществляется немедленно. Чрезвычайно удобное для поиска место на въезде в город и недалеко от центральных транспортных осей.