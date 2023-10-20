  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Иерусалим, Израиль
$5,442
ID: 34395
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Kanfei Nesharim

О комплексе

Недавно доступный для аренды в востребованном и роскошном проекте «Мигдал Ханешарим», с роскошным входным залом, охранником у входа и подземной парковкой. На 7-м этаже новый офис и высокое положение с общей площадью 248 м2, с двумя выставками. Отсюда открывается зеленый вид на горы Иерусалима, кухня и частные туалеты. Возможность создания 9 кабинетов и дополнительной приемной. Можно подключить 2 дополнительных офиса площадью 141 м2 и 162 м2 каждый, чтобы достичь общей общей площади 551 м2. Цена за м2 составляет 85 шекелей за аренду, 17,5 шекелей за м2 за сборы за строительство и 22 шекелей за м2 за Арнону. Цена указана до уплаты НДС, и вход в офис осуществляется немедленно. Чрезвычайно удобное для поиска место на въезде в город и недалеко от центральных транспортных осей.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
