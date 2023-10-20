  1. Realting.com
  Израиль
  Нетания
  Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Нетания, Израиль
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

Поиск нового проекта в Нетании Mardochee khayat приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании у подножия кикара Проект расположен в самом центре города в самом желанном месте Нетании. Жизнь в проекте девять нетании Характеристики проекта Архитектура жилой башни, современный дизайн и доступность проекта делают ее очень желанным местом. Все находится в пределах легкой досягаемости и доступно пешком. Высокое стоящее лобби, украшенное дизайнером 2 сверхбыстрых и современных лифта, включая хаббатский Каждая квартира продается с подземным паркингом Белое алюминиевое наружное покрытие Началось строительство Выпуск май/июнь 2025 Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Центральный кондиционер Качественная мебель для ванной фитинговый клапан Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня WC приостановлен Электрические магазины во всем доме 2-комнатная квартира 60 м2 + 20 м2 4-комнатные апартаменты 110 м2 + 22 м2 Потрясающий вид на кикар и море Приезжайте в свою будущую квартиру

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации