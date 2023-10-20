  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Magnifique

Жилой квартал Magnifique

Ашкелон, Израиль
от
$877,800
;
10
ID: 34689
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
Дуплексный пентхаус в одном из самых красивых районов Ашкелона. 5 ПК с террасой 46 м 2 2 подвал 2 парковочных места Здание всего 4 этажа

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Раанана, Израиль
от
$3,92 млн
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Бат-Ям, Израиль
от
$1,32 млн
Бат-Ям, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Хариш, Израиль
от
$332,310
Хариш, Израиль
от
$332,310
Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Хадера, Израиль
от
$1,10 млн
Хадера, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Откройте для себя 3 офиса в очень хорошем состоянии, расположенные в популярном здании Бейт-Ха-Шнав, 12 Бейт-Ха-Дфус-стрит, на 3-м этаже с лифтом. Функциональное и приятное пространство, включая кухоньку, туалетную зону, красивую яркость и тихую атмосферу, способствующую продуктивности. Иде…
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ашдод, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ашдод, Израиль
от
$1,33 млн
Единственная новая программа, которая не является трюком! Авангардная архитектура для этой резиденции с видом на море в Ашдоде: - только 8 этажей 2 лифта, включая один из шабата - Роскошный входной зал с консьержем - В жилом районе Далет, с видом на виллы и лицом к морю Преимущества: -3 мет…
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Показать все Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Жилой квартал Maison avec piscinecentre ville raanana
Раанана, Израиль
от
$9,405
Вилла в центре города Раанана. Тихая улица возле школы Билоу. Уровень 1: очень большая гостиная с обеденной зоной. Отдельная кухня. мастер спальня гардеробная с видом на бассейн. Уровень 2: 3 спальни 2 ванные комнаты. Уровень 3: один люкс. Под землей: большая комната и мамочка. Бассейн и сад…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации