  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement a louer a mamila

Жилой квартал Appartement a louer a mamila

Иерусалим, Израиль
от
$12,540
;
6
Оставить заявку
ID: 34831
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Mamilla

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Вилла 180 метров + 150 метров открытых пространств 3 спальни 3 ванные комнаты Парковка меблированный Парковка в Вальдорфе 11000000

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Нетания, Израиль
от
$1,82 млн
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$2,57 млн
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Иерусалим, Израиль
от
$12,540
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$2,63 млн
Раанана - район Неве Земер, Высокий уровень качества Новый проект в одном из самых востребованных районов Раананы! В элитном проекте 2 здания 5 и 7 этажей DUPLEX 6 номеров 161м2 + 2 террасы 56 и 40м2, этажи 6 и 7, 2 парковки и 1 подвал : Проект действительного разрешения Банковская гаран…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Жилой квартал Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$689,387
Продается эксклюзивно - Недавняя квартира, Бат Ям Редкая возможность жить в мире в сердце Бат-Яма, на спокойной и приятной улице, рядом со всеми удобствами. Характеристики собственности: • Жилая площадь: 83 м2 • Балкон: 5 м2 • Защищенная комната (Mamad) с раздевалкой • Просторный мастер-люк…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации