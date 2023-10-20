  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Иерусалим, Израиль
от
$934,230
;
6
Оставить заявку
ID: 34222
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Shmuel Weiz

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Гиват Шмуэль проект маленького Нойиля из Тель-Авива Мардочи Хайят предложил проект, репутация которого больше не нужна Расположен в лучшем месте Гиват Шмуэль рядом с синагогами и магазинами Доступ к прямому шоссе для Тель-Авива Гиват Шмуэль - это город, стратегически расположенный в самом сердце динамичного региона, между Университетом Бар-Илана, Рамат-Ганом, Бней-Браком и Тель-Авивом, непосредственно недалеко от Тель-Авива Гиват Шмуэль выделяется рядом замечательных преимуществ для своих жителей. Высокая стоимость аренды и недвижимости оправдывается неоспоримыми преимуществами проживания в этом городе. Таким образом, Гиват Шмуэль представляет собой настоящий дом для тех, кто ищет более высокое качество жизни, оптимальную доступность услуг, возможности работы и динамичную социальную структуру. Рядом с центром страны Гиват Шмуэль предлагает своим жителям быстрый доступ к основным полюсам страны. Быть в центре – значит быть связанным. Высокий социальный уровень Гиват Шмуэль отличается высоким социальным уровнем, отражающим качество жизни и превосходство своих услуг. Эта социальная динамика способствует созданию благоприятных условий для развития, особенно в школах высокого уровня. Школа, выбранная ADG, предлагает качественное образование, а затем адаптированное к детям Олима Хадашима, способствуя их интеграции и успеху. * Любая дополнительная поддержка и школьная поддержка будет оказываться по направлениям в развивающихся регионах. Особенности квартиры Квартира из 3 комнат Поверхность 82 м2 плюс терраса 10 м2 4-комнатная квартира Поверхность 107 м2 плюс терраса 12 м2 5-комнатный фасад квартиры Поверхность 133 м2 плюс терраса 12 м2 Очень роскошный интерьер Фарфоровая гранитная плитка 80/80 или 100/100 Фарфоровая гранитная плитка в комнатах или паркетный пол на выбор. Терраса выбор плитка, паркет или тик Централизованный кондиционер последнего поколения. Высококачественные межкомнатные двери Выбор кухни, среди лучших компаний на рынке, мраморный план работы Плитка для ванной комнаты до потолка Висячие туалеты Домой Кино Подготовка Электрические магазины во всем доме Клапан для смесителей высокого качества

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Хадера, Израиль
от
$465,548
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$467,115
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$869,022
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$805,695
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$934,230
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Превосходная отремонтированная 4-комнатная квартира в самом сердце Тель-Авива Редкая на рынке, эта квартира предлагает исключительное расположение с высококлассными услугами. Детали собственности: Площадь поверхности: 120 м2 4 просторных номера 1-й этаж с лифтом Основные моменты: Большая …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$937,365
Яркая квартира, TAMA 38, продвинутая, 3 воздушных направления, рядом с садами, школами, кафе, магазинами, торговыми центрами, автобусом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Показать все Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$3,14 млн
Бейт Керем — новое здание с частным входом. Роскошная квартира, спроектированная архитектором. 5 комнат 170 м2 + сад 150 м2 Возможность разделить на 3+2. Балкон Сукка. 2 парковочных места. лифт
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации