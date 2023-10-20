Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря
Угловое здание
Квартира
104м2 в кадастре
Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2
Полностью ясный вид
Очень яркий
Все руководство
Очень тихо
Рядом с пляжем
2-й этаж
Нет лифта, Миклат.
Возможность парковки перед
Стоимость: 5 000 000
Очень хороший потенциал с очень хорошей высотой под потолками
Не пропустите!
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
