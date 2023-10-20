  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel

Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
;
5
ID: 34612
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Luria, 4

О комплексе

Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возможность парковки перед Стоимость: 5 000 000 Очень хороший потенциал с очень хорошей высотой под потолками Не пропустите!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Жилой квартал Investissement hertzylia
Герцлия, Израиль
от
$874,665
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Новый в продаже исключительно В самом центре города тихая и очаровательная улица рядом с театрами. 12 Yosef Eliyahu Street Квартира 111 м2, 1-й этаж с лифтом Чтобы полностью отремонтировать Тройная экспозиция (Восток, Запад и Юг) Окруженный зеленью
Хадера, Израиль
от
$893,475
БЖ RE/MAX Hadera представляет вас исключительно в районе Гиват Ольга, красивый дуплексный пентхаус из 3,5 номеров, тщательно обставленный, в нескольких минутах ходьбы от моря, на востребованной улице Мена Характеристики: - Яркая квартира 3,5 комнат площадью около 100 м2, Очень красивая гост…
Нетания, Израиль
от
$956,175
Парк Хаям, Нетания, недалеко от моря. Новая квартира 102 м2 + терраса 14 м2, 10-й этаж, 4 комнаты. Проект Электра, современная 30-этажная башня. Парковка + подвал, немедленный вход. Семейный район, недалеко от магазинов, школ и пляжей. Снижение цены: 3 050 000 (продвижение цены 3 390 000)
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
