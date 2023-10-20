  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
;
12
ID: 34802
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Живите безопасно, свободно, в теплой и элегантной обстановке. Эта резиденция была разработана для тех, кто хочет сохранить полную автономию, наслаждаясь безопасной, дружественной и высококлассной средой. Абсолютная безопасность – ежедневное спокойствие Безопасность 24/7 с постоянной охраной Контролируемый доступ и спокойная жилая среда Обнадеживающая основа для вас и ваших близких, без компромисса с вашей независимостью. Настоящая соседская жизнь, дружелюбная и теплая Роскошное лобби, место встречи и обмена Синагога в резиденции, укрепляющая общественные связи Резиденция размером с человека, идеально подходит для создания отношений при уважении частной жизни каждого человека. Полная автономия дома навсегда Частные апартаменты от 2 до 5 номеров, с балконом или большой террасой Недвижимость, зарегистрированная в Табу: вы полностью владеете своим жильем Нет обязательств по обслуживанию: вы свободно выбираете то, что вам нужно, когда вы хотите. Услуга la carte, в соответствии с вашими пожеланиями Ресторан Спортивный зал Медицинская помощь и вспомогательные услуги ➡️ Вы остаетесь независимым, с решениями на кончиках ваших пальцев. Идеальное место Магазины и объекты поблизости Всего в 20 минутах от центра Иерусалима Снижение платы за кондоминиум, редкое преимущество для проживания такого статуса Идеальное сочетание безопасности, удобства, комфорта и свободы. Место жизни, предназначенное для сегодняшнего дня и для будущего.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
