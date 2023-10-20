  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал A 50 metres du lac

Жилой квартал A 50 metres du lac

Ашкелон, Израиль
от
$561,165
;
10
Оставить заявку
ID: 34743
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Emek HaEla, 31 brbwr

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
в районе Агамим в 50 метрах от озера, в красивом здании недавняя квартира 4 комнаты просторные и вложенные в прилегающий подвал,

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Иерусалим, Израиль
от
$2,649
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$940,187
Жилой квартал Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Иерусалим, Израиль
от
$2,916
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Бат-Ям, Израиль
от
$924,825
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Тель-Авив, Израиль
от
$4,98 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A 50 metres du lac
Ашкелон, Израиль
от
$561,165
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Показать все Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Нетивот, Израиль
от
$457,710
Новая программа в новом районе Netivot Условия оплаты без прецедентов 3 года строительства без индексации ???? Новая программа 15% подпись 85% до доставки ключей!!! В самом центре района прямо посередине Maalot HaNahal a Netivot открывает новый жилой проект в коммерциализации. Жилищный комп…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возм…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Раанана, Израиль
от
$3,37 млн
Хороший коттедж из 7 комнат с большим подвалом. Просторный, большой восхитительный сад. Идеально подходит для семьи, комнаты большие, приятные и светлые. Рядом со школами и общинами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации