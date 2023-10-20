  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Жилой квартал A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Тель-Авив, Израиль
от
$808,830
;
5
ID: 34484
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Герцель, 99

О комплексе

В самом сердце востребованного района Флорентины, на улице в полном обновлении города и рядом с кафе, ресторанами, транспортом и будущим метро, откройте для себя эту квартиру, идеально подходящую для проживания или инвестирования. Характеристики собственности • 2 штуки 17м2 открытая терраса 3-й этаж с лифтом • Квартира отремонтирована очень ярко Тихо, отдавая в заднюю часть здания • Функциональный и приятный план Флорентийский район является одним из самых динамичных в Тель-Авиве, популярным среди молодежи, художников и инвесторов, предлагая высокий спрос на аренду и аутентичную среду проживания. Цена 2.580,000NIS

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Задайте все интересующие вопросы
Назад
