Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman

Расположенная в самом сердце Тель-Авива, эта элегантная 4,5-комнатная квартира доступна для продажи в культовой башне Фришмана, одном из самых популярных жилых адресов города.
Расположенная на 6-м этаже 28-этажной башни, квартира занимает около 160 квадратных метров и имеет экспозицию на севере и западе, обеспечивая обильное естественное освещение и беспрепятственный вид на город. Резиденция тщательно спроектирована, чтобы сочетать комфорт и функциональность, включая три спальни, включая просторный главный люкс, безопасную комнату (Мамед), которая в настоящее время используется в качестве служебной комнаты, большую гостиную и столовую, а также полностью оборудованную кухню. Квартира предлагается меблированная.
Дополнительные функции включают две полные ванные комнаты и два частных парковочных места.
Башня Фришмана предлагает по-настоящему роскошный образ жизни с 24-часовыми услугами безопасности и консьержа, бассейном только для резидентов, полностью оборудованным фитнес-центром, дизайном прихожей с произведениями искусства и частным залом для жителей, идеально подходящим для встреч или приемов.
В нескольких минутах ходьбы от Средиземного моря, кафе, культурных объектов и оживленного образа жизни центра Тель-Авива, эта недвижимость представляет собой редкую возможность приобрести элегантный, безопасный и простой в обслуживании дом в одном из самых популярных городских мест Израиля.
Не стесняйтесь обращаться к нам за более подробной информацией.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
