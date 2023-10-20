  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman

Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman

Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
;
9
ID: 34068
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Frishman, 37

О комплексе

Français Français
Расположенная в самом сердце Тель-Авива, эта элегантная 4,5-комнатная квартира доступна для продажи в культовой башне Фришмана, одном из самых популярных жилых адресов города. Расположенная на 6-м этаже 28-этажной башни, квартира занимает около 160 квадратных метров и имеет экспозицию на севере и западе, обеспечивая обильное естественное освещение и беспрепятственный вид на город. Резиденция тщательно спроектирована, чтобы сочетать комфорт и функциональность, включая три спальни, включая просторный главный люкс, безопасную комнату (Мамед), которая в настоящее время используется в качестве служебной комнаты, большую гостиную и столовую, а также полностью оборудованную кухню. Квартира предлагается меблированная. Дополнительные функции включают две полные ванные комнаты и два частных парковочных места. Башня Фришмана предлагает по-настоящему роскошный образ жизни с 24-часовыми услугами безопасности и консьержа, бассейном только для резидентов, полностью оборудованным фитнес-центром, дизайном прихожей с произведениями искусства и частным залом для жителей, идеально подходящим для встреч или приемов. В нескольких минутах ходьбы от Средиземного моря, кафе, культурных объектов и оживленного образа жизни центра Тель-Авива, эта недвижимость представляет собой редкую возможность приобрести элегантный, безопасный и простой в обслуживании дом в одном из самых популярных городских мест Израиля. Не стесняйтесь обращаться к нам за более подробной информацией.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
