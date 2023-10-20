  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Neuf

;
7
ID: 34693
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

3 шт. в новом районе Ир Аяин

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Раанана, Израиль
от
$3,37 млн
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ашкелон, Израиль
от
$799,425
Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Показать все Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Бат-Ям, Израиль
от
$1,02 млн
Продается эксклюзивно - Современная квартира в Бат-Яме Всего в 2 минутах от трамвая и в 500 метрах от пляжа, эта яркая и отремонтированная квартира находится в исключительном месте, недалеко от бульвара Независимости, его зеленых насаждений и услуг. Подробности о собственности Внутренняя …
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Жилой квартал Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Жилой квартал Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Жилой квартал Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Жилой квартал Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Жилой квартал Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Раанана, Израиль
от
$3,92 млн
Красивый дом с 7 комнатами с бассейном. Большие объемы, частный лифт. Хороший сад. Тихий район и поиск. К востоку от Раананы
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,32 млн
Красивая квартира на продажу в Ашдоде 5 номеров, преобразованных в 4, в роскошной резиденции с консьержем 24/24, тренажерный зал, 4 лифта, включая один из шабата. Квартира 150 м2 и терраса 16 м2 с видом на море. Подвал 9м2, высококачественные материалы, кондиционер, парковка и 2 шага от пляжа
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации