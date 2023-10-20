  1. Realting.com
Жилой квартал Grand jardin

Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
;
7
Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Emek Refaim, 42

О комплексе

Мошава Германит — в садах Катмона. Квартира на первом этаже с огромным садом около 370 м2 тихая и зеленая + закрытая терраса 30 м2. Лифт. Парковка. погреб

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

В центре Иерусалима, роскошная резиденция очень красивый пентхаус 175 м2 с террасой 62 м Панорамный вид захватывает дух. высота потолка. Двойная парковка + подвал
Твоя нога в Иерусалиме! В новом здании несколько курортов в центре города, на тихой улице недалеко от транспорта и магазинов. Квартира имеет двойное воздействие солнца (восток и юг), мамад (безопасная комната). 6 м2 подвал и кондиционер. Полная доступность
Расположен в востребованном районе Ир Ямам в Нетании, недалеко от Кикар Хапиано, каньона Ир Ямам и пляжей. Квартира 5 комнат 140 м2 Второй этаж Терраса 18 м2 с видом, Две парковки и подвал. Недавняя резиденция стоя, предлагающая тренажерный зал, детскую игровую комнату и поддерживаемые общ…
