Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Ашдод, Израиль
от
$6,270
;
17
ID: 34732
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Ophel, 28

О комплексе

Для аренды: Феноменальный коттедж Девять в Ашдоде - район Юд Зайин???? ✨ Роскошь – комфорт – щедрые пространства – немедленная доставка! Расположенный в востребованном районе Юд Зайин в Ашдоде, этот исключительный новый коттедж предлагает несравнимое качество жизни на жилой площади 200 м2, со 100 м2 террас, в том числе с частным бассейном, и 70 м2 яркого подвала. ???? Первый этаж: Прекрасная терраса площадью 100 м2 с бассейном, идеально подходит для приема или отдыха Просторная и светлая гостиная с большими окнами Полностью оборудованная кухня высокого класса с качественными материалами Гостевые туалеты Бронированная дверь и аккуратная отделка ???? 1-й этаж: 3 комфортабельные спальни Современная ванная комната с туалетом Мастер-люкс с частной ванной комнатой, туалетом, частным балконом и прачечной ???? Конвертируемый подвал площадью 70 м2 с 2 большими окнами – идеально подходит для: Игровая комната Кинотеатр Оздоровительная зона (SPA) Или возможность создания от 2 до 3 дополнительных комнат Централизованный кондиционер???? 2 частных парковки???️ Выполняем немедленно! Редкое добро, сочетающее в себе современность, пространство и комфорт в популярном районе! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать визит.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
