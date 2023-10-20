  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал ExclusivitE A vendre

Жилой квартал ExclusivitE A vendre

Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
;
11
ID: 34669
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Melchet, 23

О комплексе

Эксклюзивность - для продажи ???? Шенкин, близкий к рынку Кармель Премиум месторасположение – в нескольких шагах от бульвара Ротшильд, рынка Кармель и моря. Пентхаус Duplex расположен в новом здании магазина с лифтом. ✨ Основные характеристики: • 135 м2 в помещении + 46 м2 террасы • Яркая гостиная с открытой кухней 3 спальни (родительский люкс с частным балконом) • Верхний этаж с террасой 40 м2, открытой кухней и зоной BBQ • Пещера/хранилище Цена продажи: 9 890 000 шекелей Ваад Байит: 900 шекелей Арнона: 1800 шекелей (ежемесячно) Премиальная недвижимость Агентские сборы: 1 месяц + НДС Лицензия No 31928721

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

