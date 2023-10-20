Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – Получено разрешение на строительство Харав Кук – Тель-Авив
Высококлассный бутик-проект расположен в 1 минуте ходьбы от моря, в самом сердце искомого Керема Хайманима.
Разрешение предоставлено, скорое снос, поставка оценена в 3,5 года.
Новое 6,5-этажное здание (RDC, 5 этажей, пентхаус), зеленое строительство и материалы премиум-класса (высокие стандарты материалов).
В каждой квартире есть MAMAD/MAMAK и частная неавтоматическая парковка.
Вид на море с первого этажа, редкий в этом районе.
Архитектура магазина, ограниченное жилье, конфиденциальность и эксклюзивность.
Широкий выбор типологий: наземный сад, 4 комнаты, пентхаусы с бассейном.
Полная настройка конструкций и отделки для индивидуальной квартиры.
Тель-Авив, Израиль
