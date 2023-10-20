  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
;
5
ID: 34426
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaKovshim, 21

О комплексе

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – Получено разрешение на строительство Харав Кук – Тель-Авив Высококлассный бутик-проект расположен в 1 минуте ходьбы от моря, в самом сердце искомого Керема Хайманима. Разрешение предоставлено, скорое снос, поставка оценена в 3,5 года. Новое 6,5-этажное здание (RDC, 5 этажей, пентхаус), зеленое строительство и материалы премиум-класса (высокие стандарты материалов). В каждой квартире есть MAMAD/MAMAK и частная неавтоматическая парковка. Вид на море с первого этажа, редкий в этом районе. Архитектура магазина, ограниченное жилье, конфиденциальность и эксклюзивность. Широкий выбор типологий: наземный сад, 4 комнаты, пентхаусы с бассейном. Полная настройка конструкций и отделки для индивидуальной квартиры.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

