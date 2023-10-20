  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Cottage triplex rare

Жилой квартал Cottage triplex rare

Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
;
7
ID: 34915
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Peretz Bernshtein, 44

О комплексе

Очень редко на рынке! Triplex 5-комнатный отремонтированный коттедж высокого уровня. Терраса 26 м2 от гостиной, полностью сокка, с открытым и зеленым видом. Большая светлая гостиная с обеденной зоной и полуамериканской кухней. Большой родительский люкс площадью 55 м2 с раздевалкой и ванной комнатой. Гостевой люкс с душем, дополнительной ванной комнатой, прачечной, кондиционером в каждой комнате, частным котлом и множеством парковочных мест рядом с домом.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Cottage triplex rare
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Realting.com
