  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Projet tour prenium

Жилой квартал Projet tour prenium

Нагария, Израиль
от
$589,380
;
9
Оставить заявку
ID: 34770
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария
  • Адрес
    Вольфсон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Проект Тауэр Премиум Квартиры 4 и 5 комнат Доставка запланирована на июнь 2027 года 1.880.000 ниш Немедленный ежемесячный доход от подписи Производитель прямых продаж без агентских сборов

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$940,500
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$376,200
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,85 млн
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
Жилой квартал Natanya volume lumiere et mer a pied
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet tour prenium
Нагария, Израиль
от
$589,380
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Показать все Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Ашдод, Израиль
от
$2,51 млн
Независимая вилла на продажу в Ашдоде На участке площадью 315 м2, вилла площадью 265 м2, оставленная на гостиной и кухне на первом этаже, спальни и ванные комнаты на полу, а также меблированный подвал с видом на внутренний двор. Очень красивые экстерьеры дополняют это свойство бассейном
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Иерусалим, Израиль
от
$12,540
Вилла 180 метров + 150 метров открытых пространств 3 спальни 3 ванные комнаты Парковка меблированный Парковка в Вальдорфе 11000000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возм…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации